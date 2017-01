Consejos para evitar el golpe de calor ante las altas temperaturas

La Secretaria de Salud Pública del Municipio de San Isidro emite una serie de recomendaciones tras el alerta naranja por la ola de calor. Es importante tomar líquido sin esperar a tener sed y evitar la exposición al sol entre las 11 y las 17.

Tras el aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de alerta naranja por la ola de calor en Buenos Aires y otras ciudades, la Secretaria de Salud Pública del Municipio de San Isidro emitió una serie de recomendaciones para prevenir el golpe de calor.



La alerta naranja significa que las olas de calor pueden ser peligrosas, especialmente para los bebes y niños pequeños, personas mayores de 65 años o aquellos con enfermedades crónicas.



Síntomas a tener en cuenta:



- Nauseas

– Vómitos

– Mareos

– Pérdida del equilibrio

– Fatiga

– Dolor de cabeza

– Dificultades al respirar

– Desorientación

– Fiebre (convulsiones en lactantes y niños)

– Pérdida de conciencia en casos graves.



Qué hacer:



– Hidratarse (ingerir bebidas frescas, preferentemente agua).

– Enfriamiento inmediato con compresas frías en ingles, axilas y cuello.

– Ventilar al paciente.

– Concurrir urgente a una consulta médica.



Recomendaciones:



– Alimentación fresca en sales y minerales (frutas y verduras).

– No exponerse largas horas al sol, sobre todo al mediodía.

– No realizar actividad física al mediodía, ya que es el horario en el que hay mayor radiación solar.

– Hidratarse (agua).

– Tomar sol hasta las 11 y después de las 16 con un protector solar factor 30 como mínimo.

– Usar ropa clara y liviana.

– Recurrir a ventiladores, acondicionadores de aire o paños fríos para mantener fresco el cuerpo. En el caso de los niños y bebés no hay problema en utilizar el aire acondicionado.