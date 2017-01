Andreotti participó del inicio del 50° Mundial de Cadet en San Fernando

El Campeonato -que finaliza el 4 de enero de 2017- comenzó con la primera regata de prueba. La Clase Cadet de navegación a vela es muy importante, por ser el paso previo a competir con embarcaciones mayores navegando en equipo, con timonel y tripulante. “El Municipio intenta siempre estar presente en todas las actividades”, dijo el Intendente.

El esfuerzo conjunto de los actores sociales posibilitó que San Fernando fuera elegida como sede de la 50° edición del Mundial de la categoría Cadet de navegación a vela, que contó con la participación de numerosas delegaciones del extranjero. Las competencias se llevan a cabo en las instalaciones del Club Albatros, sito en Uruguay y el río.



El Intendente Luis Andreotti, presente en el evento, expresó: “Es un orgullo que San Fernando, la Capital Nacional de la Náutica, haya sido elegida como sede. Agradezco a los directivos y socios del club Albatros, porque esto significa un esfuerzo muy grande. Eventos como éste realmente nos impulsan a que la zona se valorice y esté cada vez más linda”.



Y agregó: “El deporte de Vela, en el que participa muchísima gente joven, integra. Pero Argentina tiene un reciente campeón olímpico que no es tan joven, lo que demuestra que este es un deporte que se practica a todas las edades”.



El Senador Provincial del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, expresó: “Estamos felices por este club que necesitaba del acompañamiento y la ayuda del Municipio, de la Provincia y la Nación, que le permitieron ser sede de un Mundial de estas características, con delegaciones de todo el mundo y chicos de nuestro país que van a competir en el primer nivel. Es también un orgullo para nuestra zona Norte, para San Fernando en particular, y para la provincia”.



Y agregó: “Logramos el acompañamiento de todas las instituciones de la zona y de municipios vecinos; San Fernando en particular nos ayudó a terminar con algunos problemas que tenían las instalaciones y el ingreso, y aportando para que se pueda llevar adelante el evento, coordinando los esfuerzos de muchos actores de la vida comunitaria y deportiva, podemos disfrutar de la apertura de un evento fantástico para la Argentina”.



En tanto, el Presidente de la Clase Cadet Argentina, Gabriel Rodríguez, manifestó su alegría y satisfacción por la organización del evento: “Estamos muy conformes con todas las delegaciones y la buena predisposición de los equipos rivales. Esta clase es formativa, porque les da a chicos y jóvenes la posibilidad de ingresar al mundo náutico. Empiezan la navegación en un barco con tres velas. Veo con chances a todos los chicos, que ya son triunfadores por haber llegado hasta acá”.



El Comodoro del Club Albatros, Ricardo Blanco, destacó el fuerte apoyo recibido del Municipio, como asimismo del Estado Nacional y Provincial: “Es la concreción de mucho trabajo y esfuerzo, gracias al cual se pudo llegar a algo grande”.



Uno de los competidores, Santiago, de 16 años, expresó: “Fue bastante parejo todo; el nivel de los de afuera es muy bueno y no hay que subestimarlos. Esperamos poner más en las próximas regatas”.



Y Matías, de 10 años, agregó: “Navego hace casi tres años y me divierte mucho; prefiero estar navegando que en mi casa”.



“San Fernando siempre intenta estar presente en todas las actividades. Y en este evento también acompaña: hemos entregado un subsidio y además hicimos la calle a nuevo, que es limítrofe y con poco tránsito, sumando iluminación a nuevo y trabajos de forestación. También pusimos la calle como se tenía que haber hecho hace tiempo, pero se fue postergando”, finalizó el Jefe Comunal.



Estuvieron presentes en el evento, además, el Diputado Provincial Juan Andreotti, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante Santiago Aparicio y el Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso, entre varias autoridades.