Con deseos de unidad, el PJ se prepara para su congreso provincial

El peronismo bonaerense se reunirá mañana en La Matanza y hay un principio de acuerdo para avanzar en una serie de definiciones partidarias, como una conducción colegiada y el recambio de apoderados, para intentar alcanzar la unidad de cara al año electoral.

Con el presidente partidario, Fernando Espinoza, y el intendente Martín Insaurralde sentados en la cabecera, la dirigencia peronista de la provincia se reunirá en el Congreso partidario que se desarrollará desde las 9:00 en el polideportivo "Alberto Ballestrini" de La Matanza, con un temario "corto" pero que fue acordado para tratar, en el marco de una reunión previa que se desarrolló este martes en Lomas de Zamora.



Durante todo el año el peronismo tuvo distintas expresiones territoriales, miradas diferentes y grupos diversos como el Grupo Esmeralda, Grupo Fénix, El Establo y El Patria: sin embargo, más allá de las divisiones, desde la Cumbre de Lobos el peronismo insiste con la idea de intentar, hasta el último minuto, alcanzar la unidad de cara a 2017.



En primer lugar se planteará la vieja exigencia de sumar apoderados a los dos ya existentes para desarmar un esquema que no garantizaría pluralidad de listas en el caso de que se instale la competencia en las Primarias Obligatorias Abiertas y Simultáneas (PASO).



En este sentido, la idea es que a los actuales, el histórico Jorge Landau y el camporista Eduardo "Wado" De Pedro, se sumen los intendentes Patricio Mussi (Berazategui) por la tercera sección; Gabriel Katopodis (San Martín) por la primera, y Hugo Corvatta (Saavedra) por el interior, mientras que no se descartaba alguno más.



De Pedro es resistido por los representantes del Grupo Esmeralda, quienes se alejaron del kirchnerismo, y en el marco de las negociaciones se habría resuelto no desplazar a los actuales apoderados pero sí sumar a otros para restarles algo de poder a quienes tienen la atribución de manejar la lapicera para el armado de listas.



La consolidación de la mesa de acción política, también es una

asignatura pendiente: tendría facultades para determinar situaciones de índole electoral, como por ejemplo la posibilidad de organizar una gran PASO (elecciones primarias) entre los distintos subgrupos en los que quedó repartido el PJ tras la derrota electoral de 2015.



En los hechos, sería una suerte de consejo paralelo, una mesa

de negociación que democratice en cierta forma las negociaciones

políticas.

Respecto a la mesa de conducción, se estarían perfilando para su conformación los intendentes, Ariel Sujarchuck (Escobar-Grupo Fénix), Juan De Jesús (La Costa-Grupo Esmeralda), Hugo Corvatta (Saavedra- Grupo Establo), Alberto Descalzo (Ituzaingó - FAM), Julio Pereyra (Florencio Varela -FAM) y Jorge Ferraresi (Avellaneda-Patria), supo NA.



También los diputados nacionales Gustavo Arrieta (Establo) y Oscar Romero (Gremios); el ex funcionario Alberto Pérez (sciolismo), los senadores bonaerenses Norberto García (randazzismo) y Santiago Carreras (La Cámpora), el diputado Fernando Navarro (Movimiento Evita) y el ex precandidato a la Gobernación Julián Domínguez.