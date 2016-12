Una vecina de Benavídez grabará su primer disco a los 84 años

Se trata de María Esther Esquivel, quién recibió un apoyo económico en el marco del Fondo Municipal de las Artes. La iniciativa estimula los proyectos artísticos desarrollados por los vecinos del distrito.



El Municipio de Tigre, a través de la Agencia de Cultura, hizo entrega de un apoyo económico a María Esther Esquivel, una vecina de Benavídez de 84 años, que grabará un disco de tangos. El financiamiento proviene del Fondo Municipal de la Artes, organismo creado hace 6 años con el objetivo de colaborar con los artistas y la cultura local.



En este sentido, el jefe comunal Julio Zamora, destacó: “Apoyamos a los vecinos de Tigre en sus proyectos artísticos para que puedan cumplir el sueño de escribir un libro, grabar un CD o realizar una obra de teatro. Tenemos confianza en el potencial de la gente como María Esther y el Estado debe fomentar sus iniciativas. Es importante generar las condiciones para que puedan expresarse”.



El director de la Agencia de Cultura de Tigre, Daniel Fariña, remarcó: “María Esther Esquivel tendrá un subsidio para poder grabar un disco a los 84 años y para hacerlo convocamos a María José Mentana que tiene su estudio de grabación. Dentro de muy poco tiempo vamos a tener el disco en la calle y estamos muy contentos con ello”.



Por su parte, María Esther señaló: “Llego a este momento simplemente por un reto del destino. Hace 30 años que no cantaba y a través de los torneos bonaerenses pude competir. Ahora, se aparece una oportunidad que no esperaba. Hoy conocí al intendente Zamora que vive en Benavídez como yo. Además, conocí a mi guía María José que me va a acompañar en todo este proceso sensacional”.



María José Mentana cuenta con una larga trayectoria. La artista grabó su primer disco en 1973 y realizó múltiples giras representando a nuestro país y al distrito de Tigre. En el 2015 recibió una nominación a los Premios Carlos Gardel.



Al respecto, María José Mentana, manifestó: “Hoy el municipio le da la oportunidad a María Esther de grabar un disco y yo encontré en esto mucha bendición, es un antes y un después. Es importante que quede grabada su historia y su voz. Es lindo que desde Tigre lo hayan podido ver. La grabación comienza el 20 de enero”.



Hace seis años, Tigre creó el Fondo Municipal de las Artes con el objetivo de colaborar con los artistas y la cultura local tanto en propuestas públicas impulsadas por el propio Estado local como las de carácter privado (institutos, escuelas, compañías teatrales o individuales). Su presupuesto surge de una tasa que se percibe de los espectáculos desarrollados en el distrito y que sólo se destina a causas afines. Actualmente, Tigre es unos de los únicos 3 partidos que cuenta con una iniciativa de este estilo para fomentar el arte local.