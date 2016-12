29/12/2016 - 10:23 | Actualidad / Vence el plazo para registrar embarcaciones no declaradas ante ARBA Herramientas: Compartir: ver más imágenes Los propietarios de lanchas, yates, motos de agua y otras embarcaciones deportivas con amarre en jurisdicción bonaerense, que todavía no hayan sido declaradas ante ARBA, tienen plazo hasta el 31 de diciembre próximo para regularizar su situación, realizando la inscripción correspondiente. El trámite puede completarse de forma muy simple por internet, en www.arba.gob.ar. Una vez dentro de la página, los contribuyentes deben acceder al menú por impuestos, entrar en la pestaña “Embarcaciones” y hacer clic en “Alta primera inscripción”.



Gastón Fossati, director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, explicó que “luego de cruzar datos con Prefectura Naval Argentina, detectamos e intimamos a 31.400 contribuyentes que estaban en infracción porque no habían declarado sus embarcaciones ante el fisco y evadían el tributo que corresponde pagar por esos bienes”.



En ese sentido, destacó que “hasta fin de año les estamos dando la oportunidad de que cumplan con su obligación de forma voluntaria para evitar sanciones”, pero aclaró que “quienes no efectúen la inscripción de su embarcación en el lapso previsto serán dados de alta de oficio y, además de los impuestos omitidos, deberán enfrentar multas e intereses”.



Según se desprende de la labor de análisis que llevó adelante la Agencia de Recaudación luego del cruce de datos con registros oficiales, los contribuyentes intimados adeudan, en conjunto, más de $250 millones por el Impuesto a las Embarcaciones Deportivas que omitieron pagar.



Fossati subrayó que “recuperar esos tributos evadidos es fundamental, ya que se trata de recursos que contribuirán a brindar soluciones concretas para los vecinos de la Provincia, que padecen desde hace décadas una enorme deuda social en materia de servicios e infraestructura”.



A principios de este año sólo se encontraban registradas ante el fisco provincial alrededor de 18.000 lanchas, yates, motos de agua, etc. Ante esa situación, según puntualizó el titular de ARBA, “encaramos acciones para combatir la evasión en el sector náutico, porque teníamos indicios de que la cantidad de embarcaciones no declaradas superaba ampliamente a las que sí estaban inscriptas”.



Con ese objetivo, desde hace varios meses la Agencia comenzó a profundizar sus acuerdos de intercambio de información con otros organismos; implementó jornadas de concientización en clubes náuticos y amarraderos; lanzó campañas de comunicación directa, e incluso, restituyó la coadministración del Impuesto a los municipios de la región metropolitana norte, para lograr mayor eficiencia en la fiscalización.



El tributo a las Embarcaciones abarca a yates, lanchas, motos de agua y otros vehículos similares utilizados en actividades deportivas o de recreación, siempre que estén propulsados en forma principal o accesoria a motor y tengan su amarradero o guardería habitual en la provincia de Buenos Aires.