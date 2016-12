Roberto Passo despidió el año junto a periodistas

El dirigente peronista de Tigre y secretario general del Sindicato de Trabajadores del ACA (SUTACA), Roberto Passo, mantuvo un encuentro con periodistas y referentes de la Agrupación Lealtad.



“Les quiero agradecer habernos acompañado durante este año en la actividades que realizamos, y por la importantísima labor de informar a los vecinos de Tigre, ya que recibir y brindar información es un derecho de todos y fortalece la democracia”, aseguró Roberto Passo.



Asimismo, el ex diputado provincial continuó al decir que “nuestra agrupación no dejó de trabajar en ningún momento, de ahí nuestra solidez actual, que se ve fortalecida con importantes dirigentes peronistas tigrenses que se suman a nuestro proyecto”.



“Desde la Agrupación Lealtad, enviamos cartas a todos los afiliados al PJ en donde manifestamos la preocupación por la marcha de nuestro país y la necesidad que desde el peronismo y junto a otras fuerzas encabecemos la tarea de poner freno al rumbo actual que tomaron quienes nos gobiernan”, remarcó Passo.



De igual modo, el dirigente reiteró que si no se logra la unidad del peronismo a través del consenso, se deben llevar a cabo las internas necesarias para que el pueblo distinga y decida. De esta forma todos participan y todos tienen lugar, y el que gana conduce y el que pierde, acompaña”.



Además de un nutrido grupo de periodistas, estuvieron presentes algunos de los referentes de la Agrupación Lealtad, tales como Gastón Molina, Gladys Pollán, Osvaldo “Ruso” Rivero”, Alejandro Arrúa y Magdalena Gioja, entre otros.