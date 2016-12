29/12/2016 - 10:03 | Actualidad / Vidal: “los bonaerenses necesitan de nuestro compromiso y que no bajemos los brazos” Herramientas: Compartir: ver más imágenes La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, garantizó que, el año próximo, su gestión mantendrá el “compromiso de gobernar y hacer las cosas bien” porque los bonaerenses “necesitan de nuestro compromiso, nuestra persistencia, que no bajemos los brazos y que no nos cansemos nunca”. Al cerrar una Reunión de Gabinete ampliado, realizada en la Casa de Gobierno de La Plata con la presencia de más de 500 funcionarios provinciales, Vidal afirmó que “detrás de lo que hacemos hay pequeñas cosas que le llegan a la gente todos los días. No creo que la gestión y la política se hagan sólo con grandes anuncios. Por el contrario, creo que el vínculo y la confianza la tenemos que construir cada día con aquellos que esperan tanto de nosotros, con estas pequeñas cosas todo el tiempo”.



Dijo que los vecinos de la Provincia “necesitan de nuestro compromiso, nuestra persistencia, que no bajemos los brazos y que no nos cansemos nunca. Que volvamos una y otra vez sobre ese compromiso de gobernar y hacer las cosas bien”.



Asimismo, la gobernadora instó a sus colaboradores a “seguir poniéndole el cuerpo” a la gestión: “Sé que esta provincia todavía duele y que a veces cuesta, pero hay dos caminos: o poner el cuerpo o quedarse encerrado en el despacho. El primero es el camino que vamos a tomar, aunque sea difícil”.



Antes de la palabra de la gobernadora, se dirigieron a los presentes Lalo Creus, referente de la organización Identidad Nacional de la Matanza; Ana Abraham, docente y directora suplente de la Secundaria Nº4 Eduardo Acevedo de La Matanza; y Lucrecia Yudati y Fernando Pengsawath, subteniente y sargento, respectivamente, de la Policía Bonaerense, quienes contaron a los funcionarios sus experiencias y vivencias en la provincia durante este año.



Pengsawath recibió, además, de manos de la Gobernadora la condecoración y el premio Gobernación 2016, reconocimiento que ya había recibido Yudati, luego que fueran heridos prestando servicio el pasado 31 de diciembre.



De la reunión participaron también el vicegobernador de la provincia, Daniel Salvador; el jefe de Gabinete, Federico Salvai; el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Manuel Mosca; todo el gabinete de ministros, autoridades legislativas e intendentes municipales, entre otros.



Esta fue la cuarta reunión de gabinete ampliado que encabezó la Gobernadora en el año. Las anteriores fueron el 15 de febrero en el salón Dorado de la Casa de Gobierno junto al presidente Mauricio Macri; el 11 de junio en el Centro de Convenciones Arturo Frondizi del partido de Vicente López y el 5 de octubre en el SUM de Casa de Gobierno donde participó el asesor ad honorem a cargo de la Unidad de Desarrollo de Capital Mental, Facundo Manes. Volver