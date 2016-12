Andreotti inauguró la Fiscalía de Investigaciones de Drogas Ilícitas

El Intendente de San Fernando puso en marcha la dependencia construida por el Municipio. El fiscal a cargo será Eduardo Rodríguez, quien actuará sobre las denuncias de los vecinos. “Invertimos 100 millones de pesos en seguridad, con Postas Policiales, iluminación, móviles, cámaras, Centro de Operaciones y Protección Ciudadana; pero además en educación, medio ambiente, cultura y deporte”, sostuvo. ver video

El Municipio de San Fernando construyó una Fiscalía de Investigaciones de Drogas Ilícitas para descentralizar las investigaciones judiciales en una problemática tan sensible como es el combate al narcotráfico. Ubicada en Maipú y French, en el límite de los barrios Villa Hall, Don Mariano y Amor y Corazón, es sede de una Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) especializada en delitos de venta de drogas ilícitas.



El Intendente Luis Andreotti inauguró la flamante dependencia judicial que forma parte del programa de ‘Regionalización del Ministerio Público Fiscal'. Participaron el Diputado Provincial Juan Andreotti; la Fiscal General de San Isidro, Beatriz Elena Molinelli, y el Presidente del HCD, Santiago Aparicio.



“Es un objetivo que teníamos pendiente y que hemos cumplido. Éramos partidarios de la descentralización y llevar la Justicia a los barrios para que el fiscal esté más cerca y la gente pueda hacer las denuncias. Era importante, más en un tema como es el combate contra la droga”, explicó Luis Andreotti.



En este sentido, señaló: “Estamos todos de acuerdo que el que se droga es una víctima pero al que vende la droga. Hay que castigarlo, porque mata a los chicos, o los enferma y es un mal para el barrio. La presencia del Estado es fundamental haciendo muchas obras sociales, por eso nosotros trabajamos mucho en construir polideportivos o generar cultura”.

“El pueblo sanfernandino está invirtiendo cerca de 100 millones de pesos en seguridad –agregó-, con Postas Policiales, iluminación, cámaras, el Centro de Operaciones y el área de Protección Ciudadana, con móviles y agentes. Pero también destina mucho a temas sociales, educación, medio ambiente, cultura, recreación y deporte”.



El Diputado Provincial Juan Andreotti destacó que “San Fernando viene llevando adelante un plan de acercamiento al vecino con un montón de servicios, y en este caso comenzamos la descentralización de la Justicia; tener los fiscales dentro del barrio y que los vecinos los conozcan para acompañarlos, es muy importante. Con la fiscalía podemos atacar con eficacia y celeridad los problemas, evitando tener que ir y volver a San Isidro”.



“Es muy importante la obra –consideró-, que no es responsabilidad propia del Municipio, sino de jurisdicción provincial o nacional. Pero entendimos que era necesario dar una mano para afrontar a uno de los flagelos más grandes que tenemos en el conurbano, ayudando a los que consumen, quienes son víctimas, y combatiendo a los que venden drogas”.



Beatriz Elena Molinelli, Fiscal General de San Isidro, señaló que “contar con una fiscalía en San Fernando va acelerar las investigaciones, permitiendo conocer el distrito y los puntos donde se comercializa prioritariamente. Que el vecino pueda acercarse al establecimiento a erradicar su denuncia y colaborar para lograr tener los datos necesarios”.



“Es un proceso que se ha iniciado hace mucho tiempo, que es la regionalización para acercar la Justicia a la gente, logrando una inmediatez para el trabajo de los funcionarios del poder judicial en la problemática del combate al narcotráfico”, consideró.



Por otro lado, recordó que “los vecinos pueden denunciar a través del 0-800-DROGAS-NO o al 911, o también se pueden acercar a la Fiscalía. Y se pueden hacer de forma anónima, preservando la identidad del vecino”.



El fiscal a cargo de la Fiscalía de Investigaciones de Drogas Ilícitas de San Fernando es el Dr. Eduardo Rodríguez. Se desempeñó desde 1998 como Instructor y en 2001 pasó a ejercer como Fiscal en la zona metropolitana norte. “Tenemos los medios y las herramientas procesales necesarias para interceder en situaciones de flagrancia o que ameriten intervención urgente”, manifestó.



“La idea fundamental –subrayó Rodríguez-, es trabajar y atacar lo que tiene que ver con la venta pequeña conocida como ‘menudeo', para poder rastrear al proveedor abastecedor de la droga. Tuvimos buenos resultados en Pilar y queremos traer este modelo a San Fernando. Que no solo quede aprehendida la gente que vende en su domicilio pequeñas cantidades, sino cortar las líneas de abastecimiento que vienen de otros lados”.



Luis Andreotti concluyó: “Siempre agradecemos al vecino porque a pesar de la inflación del 42% y una recesión grave en el país, que podamos inaugurar tantas obras a fin de año, como el Túnel de 202, la Fiscalía de Drogas Ilícitas, la Plaza del Bicentenario y el Poli 7, realmente es para sentirse orgulloso de los contribuyentes y el equipo trabajando para mejorar la calidad de vida de todos”.





www.elcomercioonline.com.ar

Estuvieron presentes entre otras autoridades del departamento ejecutivo del Municipio, los secretarios de Medio Ambiente y Salud Pública, Alicia Aparicio, de Protección Ciudadana, Hugo Giuffré, de Modernización, Gonzalo Cornejo, de Gobierno, Luis Freitas, de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso, y de Obras Públicas, Santiago Ríos; concejales y consejeros escolares. Además, el Fiscal de Drogas Ilícitas de Tigre, Diego Calegari, y comisarios y efectivos de la Policía Local y la Policía Bonaerense.