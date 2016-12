Se presentó la Revista “Encuentro, aportes al proyecto nacional”

El lanzamiento fue encabezado por Julio Zamora y contó con el apoyo de importantes dirigentes nacionales. La publicación busca aportar ideas para la Argentina que viene.



El Ateneo del Encuentro realizó en el Salón Mayor del Hotel Castelar de Buenos Aires, la presentación pública de su Revista "Encuentro, aportes al proyecto nacional" con un acto encabezado por su director, el intendente de Tigre, Julio Zamora. La jornada contó con la presencia de numerosos dirigentes de diversas vertientes políticas, académicos, representantes sindicales y sociales.



La publicación reúne textos académicos y de análisis político, escritos por intelectuales, académicos, dirigentes políticos y sindicalistas de primer nivel, de diversos orígenes, con el objetivo de aportar ideas para la Argentina de la actualidad y de brindar aportes al proyecto nacional.



En la apertura, en su carácter de director de la revista, Julio Zamora agradeció las numerosas presencias y colaboraciones que hicieron posible la publicación y sostuvo: "Partimos de la base de aquel que fue uno de los últimos documentos del General Perón: el modelo argentino para el proyecto nacional, que incluía a muchos otros sectores del radicalismo, el socialismo, independientes. Desde ese principio queremos generar ideas para el siglo XXI".



Y luego agregó: "Desde esta herramienta, buscamos abrir los brazos al movimiento nacional, que se ve disperso y queremos que esté al servicio de su unidad, para ser una alternativa en 2019".



Se hallaban en el recinto colmado en su capacidad, los miembros del Consejo Editorial de la revista, junto a los columnistas y colaboradores que participan del emprendimiento editorial.



Acompañaron a Zamora en la presentación el economista Aldo Pignanelli, el dirigente peronista Julio Bárbaro, el embajador Miguel Velloso, el ex diputado Fernando "Pato" Galmarini; Lourdes Puente, directora de la Escuela de Gobierno y políticas públicas de la UCA y miembro Consejo de Redacción; Jorge Arias, de la mesa nacional Foro del Peronismo del Siglo XXI, y Ernesto Tenembaum, director ejecutivo del Ateneo del Encuentro.



A su turno, Pignanelli explicó: "asumimos en la revista el desafío de ser amplios porque creo que eso lo que se viene. En 2017 se dará una batalla que no es menor. Cuando discutimos Ganancias lo que está en juego es la transferencia de ingresos de los pobres a los sectores más ricos".



En tanto que Bárbaro afirmó: “Tenemos que enfrentar la concentración económica, porque mientras la riqueza no tenga limites tampoco lo tendrá la miseria. Perón nos deja una causa que va más allá del peronismo: la causa para la unidad nacional”.



El director ejecutivo del Ateneo del Encuentro, Ernesto Tenembaum, destacó: "tratamos de no apartarnos de tres principios; trabajar de forma colectiva, no ser sectaristas y no ser dogmáticos".



Hubo adhesiones y felicitaciones de Sergio Uñac, gobernador de San Juan; José Manuel De la Sota, el ex gobernador de Córdoba; Juan Carlos Schmid, secretario general en el triunvirato de la CGT; Carlos Acuña, secretario general en el triunvirato de la CGT; Jorge Sarghini, diputado provincial por el Frente Renovador; Carlos Selva, diputado nacional por el Frente UNA; María Azucena Ehcosor, diputada nacional; Fernando “Pino” Solanas, diputado nacional por Proyecto Sur y el historiador Carlos Pistelli.



Participaron del primer número de la revista con columnas, textos y reflexiones: Juan Carlos Schmid, Miguel A. Velloso, Carlos Pistelli, Carlos Piñeiro Iñíguez, José Manuel de la Sota, Lourdes Puente Olivera, Leo Anzalone, Herman Olivero, Javier Garín, Jorge Arias, Catalina Pantuso y Aldo Pignanelli.



Por su parte, el embajador Miguel Velloso indicó. “Zamora es un hombre en quien hemos aprendido a confiar y conocemos su compromiso. Es un momento de aportar, pensando globalmente y actuando localmente”.



En representación de la mesa nacional del Foro del Peronismo del Siglo XXI, Arias consideró: “tratamos de sumar compañeros que están con la idea de ser puente y faro: puente, porque necesitamos reconstruir el cuerpo peronista, uniendo los fragmentos, las partes. Faro, para lograr que todo aquel que tenga una idea en el campo nacional pueda iluminar al conjunto para trascender”.



Lourdes Puente subrayó: “lo más convocante de participar en este proyecto fue la idea de pensar el proyecto nacional para el siglo XXI: un momento en el que hay carencia de dirigentes y el concepto de la labor colectiva no tiene casi cabida”.



Por último, Fernando Galmarini, sostuvo: “recorriendo el país, uno ve a una nueva generación de dirigentes, de militantes del peronismo, compañeras y compañeros que está llegando para conducir”.



Tras el cierre, cada uno de los presentes recibió una edición especial de la revista con un discurso completo brindado por el Papa Francisco a los movimientos populares en Roma durante 2016.



También se encontraban presentes en el Salón del Hotel Castelar, el procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriel Astarloa, autoridades del poder legislativo nacional, provincial y municipal, representantes de organizaciones de la sociedad civil, de sindicatos, empresarios PyME, comerciantes y jóvenes estudiantes.



El Ateneo del Encuentro es un espacio para el debate y el intercambio de ideas creado en febrero de este año. Es una organización que busca contribuir al desarrollo de una cultura democrática, en una forma dialogal de resolver conflictos y diferencias, en la búsqueda de consensos para avanzar en la construcción de un bienestar común.