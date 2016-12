Solá: “Prat Gay se fue porque la economía fue un fracaso”

El diputado del Frente Renovador Felipe Solá afirmó hoy que el desplazado ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay “se fue porque la economía fue un fracaso”.



“Se podría decir que Prat Gay se fue porque la economía fue un fracaso”, consideró Solá, quien señaló: “No hay nada que se pueda defender. La inflación será del 40% cuando termine el año”.



En declaraciones a Radio del Plata, el exgobernador bonaerense consideró que Prat Gay protagonizó “un rudo fracaso, no hay nada que se pueda defender”.



“Veníamos de una inflación de 29% en la última etapa del gobierno anterior”, señaló Solá, quien evaluó que “además de problemas de funcionamiento y relaciones con el Gobierno, se le quiere adjudicar a Prat Gay el 'gradualismo', eso quiere decir que durante este año el Gobierno mantuvo el mismo déficit que el Gobierno anterior”.



“Consiguió bajar los salarios reales, bajó el poder adquisitivo de la gente y se consume mucho menos, con una economía que no reacciona. Además nos hemos endeudado en 45 mil millones de dólares y se ha preanunciando en el presupuesto del año que viene una cantidad similar”, remarcó.



Agregó que “con una economía en recesión, que hace seis años que no crece y este año ha empeorado, no se pueden hacer ajustes”.



“Si no pueden arrancar la economía no pueden hacer ningún ajuste; solo se puede tomar esa medida cuando la economía crece”, puntualizó.