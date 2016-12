El concejal Lorenzo Beccaria habló sobre la sesión por el presupuesto 2017 para Vicente López

El concejal Lorenzo Beccaria habló en la sesión del 22 de diciembre en el Concejo Deliberante de Vicente López, en la cual se trató el presupuesto 2017 para el municipio.



En primer lugar, habló sobre “facilitarle las cosas al vecino, al abuelo, al jubilado. Eso es algo que todo el tiempo escucho en este recinto, pero eso debería demostrarse en las acciones, y la realidad es que no le están haciendo fácil las cosas a la gente”.



Luego, se dirigió a los mayores contribuyentes, diciendo que “No puedo creer que algunos vecinos (como lo son los mayores contribuyentes) avalen con su voto el 34% de aumento en los impuestos a su vecino de al lado, de enfrente, de la cuadra, un 40% de aumento para la extracción de árboles, corte de raíces y reparación de vereda, el cobro de la revisación para las piletas municipales, entradas a obras de teatro en espacio municipal a más de $460”.



inalmente, resaltando otro de los aspectos sobre los cuales viene trabajando junto a su equipo, expresó: “La verdad, iluso, pensé que éste municipio le iba a dar, de una vez por todas, el 3% por antigüedad al empleado municipal que le corresponde. Y es una lástima que no se comparen con otros distritos. Para que sepan, hay municipios ideológicamente iguales a ustedes y digo a ustedes porque no soy parte del PRO, que les está abonando el 3% al empleado municipal. Entonces, dejemos las cosas en claro: Si comparamos con otros municipios, comparemos con todo, No con lo que a ustedes les conviene”.



Cabe resaltar que el presupuesto 2017 serán más de 4.354 mil millones de pesos, aprobado por 15 votos contra 9 votos negativos de la oposición: Lorenzo Beccaria, Rubén Volpi, Claudia Ávalos Uñates, Malena Cholakian, Julieta Martínez Moltó, Germán Maldonado, Sofía Vannelli, Joaquín Noya y “Meneca” Djedjeian.