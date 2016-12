Economistas manifestaron sorpresa por la “inoportuna” salida de Prat Gay

El desplazamiento de Alfonso Prat Gay del Ministerio de Hacienda generó “sorpresa” entre economistas de distintos signos y coincidieron en lo “inoportuno” de la decisión Presidencial.

Para el jefe de la Consultora Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravina, la decisión fue “sorpresiva” y tomada “en un mal momento, que es el de las Fiestas por la preocupación que genera en la gente”.



En declaraciones a Noticias Argentinas, Sigaut Gravina reconoció que “dentro del gabinete económico había tensiones con Prat-Gay” y criticó el desdoblamiento del Ministerio porque “es atomizar aún más las decisiones que en momentos de crisis económicas no es lo más aconsejable”.



Consideró que “hoy una sola persona debería estar respondiendo al Presidente por la política Económica, y la atomización de decisiones corresponde más a un período con una economía ordenada”.



Señaló que “el ministro saliente había conseguido logros importantes como la salida del defaut o la eliminación del cepo, entre otros temas”, al explicar la sorpresa de la resolución.



Sigaut Gravina consideró que “superada la etapa de ajuste el gobierno debe concentrarse ahora en lograr financiamiento externo para que la economía despegue entre un 2 y 3 por ciento en el 2017 y hay muchas chances de lograrlo”.



Para el ex viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, que la actividad “está con el peor combo posible que es recesión e inflación y estamos en lo peor de ambos mundos”.



Al considerar el cambio de ministro, sostuvo que “para tener resultados distintos hay que cambiar las políticas, porque básicamente si cambia el almanaque no cambia la economía y la inflación va a seguir alta”.



El ex funcionario del gobierno kirchnerista consideró que “las señales para el año que viene son de profundización de la política de ajuste y no de reversión de las políticas, que es lo que necesita la economía para crecer”



Por el economista José Luis Espert fue “muy sorpresiva la salida de Prat Gay”, y dijo que desde el punto de vista político resulta “inentendible”.



Consideró que en el cambio de Prat-Gay parece haber “alguna cuestión personal que pudo haber influido”.



Dijo que no entiende la decisión de cambiar el ministro de Hacienda al sostener que Prat Gay se anotó un exitazo con la liberación del cepo cambiario sin crisis, nos sacó del default, ha logrado un blanqueo exitoso, la economía pinta para recuperarse el año que viene con una inflación más baja. Para lo que es Cambiemos, Prat-Gay ha sido un muy buen ministro”.



El exsecretario de Finanzas Guillermo Nielsen, consideró que Prat-Gay “tuvo un éxito inicial muy contundente, como la salida del cepo, o poner fin al default”.



Nielsen opinó que “pasada esa etapa inicial, lamentablemente Prat Gay entró en un desgaste que lo excede por la forma de haber dividido el Ministerio de Economía”.



“La cereza del postre de toda esta deformación fue la discusión por Ganancias, que propició la renuncia de Prat Gay”, añadió el economista y ex secretario de Hacienda.



Consideró Nielsen que “en una situación tan difícil como esta, necesitamos que haya una mirada totalizadora y que esa mirada le sea transmitida al presidente. Hay que terminar con esto”



Cuestionó que no haya “nadie que tenga las riendas de la administración económica de forma sensata y gerencial; eso es un problema”.



Nielsen opinó que la renuncia de Prat Gay “confirma la enorme prudencia que tuvo la comunidad inversora de Wall Street y la visión negativa hacia la Argentina en este primer año de Macri. Y eso no es bueno”.



Para el economista kirchnerista Andrés Asiaín, presidente del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), el cambio “es el resultado de un año muy malo en lo económico. Podemos decir que el ex ministro no pegó una desde que empezó”.



Consideró que el ministro saliente “arrancó con el famoso ‘la devaluación no va a pasar a los precios' y pasó a los precios en menos de un mes; las inversiones del segundo semestre no llegaron nunca ni repuntó la economía”.



“Obviamente el problema no es sólo Prat Gay y la gestión técnica. Es una cuestión ideológica y estos malos resultados son las consecuencias naturales de esta política” añadió el economista de CESO en declaraciones radiales.