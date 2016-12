25/12/2016 - 15:37 | Policiales / Tigre Video: Impactantes imágenes de voraz incendio de Don Torcuato Herramientas: Compartir: ver más imágenes El sistema de seguridad del distrito accionó de manera rápida y efectiva para controlar el siniestro que involucró a dos depósitos, ubicados en Don Torcuato. Gracias al trabajo conjunto del Centro de Operaciones Tigre (COT), 62 dotaciones de bomberos y Defensa Civil, las llamas fueron controladas en pocas horas y no se registraron víctimas fatales. ver video

El Centro de Operaciones Tigre (COT) detectó a través de sus cámaras de seguridad un incendio en la la localidad de Don Torcuato. A partir del registro de humo y fuego en dos depósitos (uno de artículos de limpieza y uno mueblería), se informó a los cuerpos de bomberos de la región, quienes acudieron de inmediato a la zona de la emergencia.



A las pocas horas de la detección del siniestro, los agentes lograron controlar las llamas y evitaron que se expandan sobre una tercer depósito. Si bien se registraron daños materiales a las dos empresas, afortunadamente no se deben lamentar víctimas fatales



En total participaron del operativo 62 dotaciones de bomberos con más de 200 hombres. Los mismos provinieron de cuarteles de Tigre Centro, Pachecho, Don Torcuato, Benavídez, Tres de Febrero, Maschwitz, Ituzaingo, Zárate, Pilar, Morón, Malvinas Argentinas, San Fernando, José C Paz, Garín, San Miguel, Del Viso y Maquinista Savio.



También contó con la colaboración de móviles del COT, Comando de Prevención Comunitaria (CPC), Defensa Civil y Tránsito. Además, el Servicio de Emergencias Tigre (SET), acudió a la zona y montó carpas para proveer asistencia médica a los agentes.



