25/12/2016 - 15:25 | Policiales / Tigre

62 dotaciones de bomberos combatieron un incendio en Don Torcuato

El municipio montó un operativo con todas sus fuerzas de seguridad ante un gran siniestro que se produjo en un depósito de artículos de limpieza y que se extendió a una fábrica de muebles. Afortunadamente, no se deben lamentar victimas fatales y los daños fueron solo materiales.

En las primeras horas de la Navidad, se registró un incendio en dos fábricas-depósitos (una de artículos de limpieza y una mueblería), ubicadas en la localidad de Don Torcuato. De forma inmediata, el municipio activó un operativo respuesta que incluyó 62 dotaciones de bomberos, Servicio de Emergencias Tigre (SET), Centro de Operaciones Tigre (COT), Comando de Prevención Comunitaria (CPC) y agentes de Defensa Civil, Tránsito y policiales.



El intendente de Tigre, Julio Zamora, se hizo presente en el lugar para supervisar el trabajo de los agentes del sistema de seguridad municipal y expresó: "La primera intervención es del cuartel de bomberos de Don Torcuato que le da aviso a todo el sistema de protección ciudadana de Tigre. Quiero agradecerle a las dotaciones de todas las localidades que están actuando hoy. Es un incendio de grandes proporciones y sobre el cual se está trabajando mucho para extinguirlo. Al parecer el origen de este incendio tiene que ver con la pirotecnia y tomaremos alguna decisión al respecto en los días próximos." Y concluyó: "Este es un incendio de los más importantes que tuvo Tigre y todo el sistema del comando de operaciones en emergencias municipales".



Para controlar las llamas, trabajaron en el área afectada 62 dotaciones de bomberos con más de 200 hombres provenientes de Tigre Centro, Pachecho, Don Torcuato, Benavídez, Tres de Febrero, Maschwitz, Ituzaingó, Zárate, Pilar, Morón, Malvinas Argentinas, San Fernando, José C Paz, Garín, San Miguel, Del Viso, Lima, Luján, Moreno, Presidente Derqui, San Isidro, San Pedro, Vicente López, Campana, Exaltación de la Cruz, General San Martín, General Sarmiento, Hurlingham, Los Cardales, Perez Millan, Tortuguitas, Villa Ballester y Maquinista Savio.



Por su parte, el jefe de bomberos voluntarios de Don Torcuato, Abel Nuñez, destacó: "Ni bien recibimos el alerta, nos desplazamos rápidamente hasta el lugar. Al ver la magnitud del hecho, extendimos el alerta a toda la región norte, que incluye a cuarteles aledaños. También estamos trabajando con con unidades de otras regiones como la Federación 2 de Junio y la Escuela 13. Afortunadamente ninguno de los bomberos resultó herido".



Gracias al veloz y eficiente accionar de todo el personal involucrado, no se deben lamentar victimas fatales y ni heridos. Desafortunadamente, los depósitos han sufrido daños materiales y mucha de la mercadería se ha perdido.



