22/12/2016 - 12:13 | Actualidad / La Legislatura bonaerense sancionó la ley fiscal impositiva con un 36 % de aumento en el impuesto inmobiliario Herramientas: Compartir: ver más imágenes La Cámara de Diputado de la provincia de Buenos Aries sancionó esta madrugada la Ley Impositiva bonaerense que prevé un aumento del orden del 36% en el Impuesto Inmobiliario, una reducción de la alícuota de Ingresos Brutos para 120 mil pequeños comercios, un aumento en la alícuota del juego y no presenta cambios en el Impuesto Automotor. Tal como sucede habitualmente, junto con el tratamiento del proyecto de Ley de Presupuesto General, los legisladores aprobaron también el proyecto de ley Impositiva, donde se establecen las pautas con las que la provincia de Buenos Aires espera obtener los recursos para hacer frente a los gastos.



Los recursos genuinos de la provincia alcanzan los 263 mil millones y se prevé que desde la Nación se giren fondos por 132 mil millones de pesos por diferentes conceptos.



En el mensaje de esa iniciativa se detalló que “se incluyen medidas tendientes a proteger a sectores vulnerables de la población, a redistribuir la carga tributaria de una manera más equitativa y a reducir tratamientos diferenciales injustificados entre contribuyentes”.



“En lo que respecta al impuesto Inmobiliario, pese al gran atraso verificado en ese gravamen pero considerando las dificultades económicas atravesadas por gran parte de la población y de los productores bonaerenses, se procedió a una simple actualización acorde a la inflación verificada”, se aclaró en el texto de elevación.



“Asimismo, se continúa con la política de proteger a los sectores con menores posibilidades de hacer frente a sus obligaciones tributarias, eximiéndolas del pago del tributo”, se agregó.



Es que si bien la gobernadora no aplicará este año el revalúo fiscal, sí habrá un ajuste sobre el impuesto Inmobiliario urbano y rural del orden del 36%, por lo que el 75% de las Partidas de la provincia contribuirán con un impuesto promedio de 640 pesos anuales, lo que implica 54 pesos por mes, frente a los 40 mensuales del 216.



El proyecto contempla “mantener la política de proteger a los sectores más vulnerables, eximiendo del pago del impuesto inmobiliario a 220.000 viviendas propiedad de jubilados con haberes mínimos y a 275.000 inmuebles de baja valuación fiscal”.



En Ingresos Brutos, el impuesto de mayor recaudación propia, habrá una baja en la alícuota del 3 al 2,5% para los comerciantes que facturaron hasta 1.300.000 pesos por año en 2016; en tanto también habrá una reducción de 1,75 a 0,50 % a toda la cadena de comercialización de la carne.



Por otra parte, el proyecto prevé cambios en la alícuota de Ingreso Brutos que tributa el juego, elevando en 3 % porcentuales la actual del 12 con lo que la lleva al 15 %.



Además se estableció el cobro de entradas en las salas de juego de 20 pesos.



En cambio, no presenta modificaciones el Impuesto Automotor, aunque los valores de los vehículos se actualizan en forma anual de acuerdo a los valores que fija la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor.



De igual modo, se sostuvo en el mensaje que “las modificaciones propuestas en el Impuesto a los Automotores implican una redistribución total de la carga tributaria tornándola más progresiva, de modo que los vehículos que tendrán un mayor porcentaje de incremento en el Impuesto emitido serán aquellos con mayor valor de mercado”.



También se propicia elevar al tres por ciento (3%) la alícuota correspondiente a la compra de automotores cero kilómetro y con respecto al impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes se propicia elevar tanto los montos de los mínimos no imponibles como los correspondientes a los tramos de imposición adecuándolos a la evolución del nivel general de precios.



A la vez, subirá del 1 al 3% la alícuota del impuesto a los Sellos por operaciones de venta de vehículos cero kilómetro.



“Las medidas propuestas encuentran su sustento en la necesidad de apuntalar los recursos propios de la Provincia, imprescindibles para la ejecución de los gastos presupuestados para el ejercicio fiscal 2017”, se sostiene en el texto de elevación redactado en el Ejecutivo al tiempo que aclaran que “se procedió a incrementar la presión sobre aquellos sectores con mayor capacidad contributiva, protegiendo a los sectores más vulnerables”, se indicó. Volver