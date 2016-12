Para el PAMI, paro de farmacias “no tiene sentido” y “perjudica a los jubilados”

El director ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni, aseguró hoy que el paro que llevaban adelante las entidades farmacéuticas en todo el país “no tiene sentido” y “solo perjudica a los jubilados”, y sostuvo que la entidad está pagando “en tiempo y forma”.

“Creemos que hacer un paro al único que perjudica es al jubilado, y es al que no deberíamos perjudicar de ninguna manera. Estamos todos trabajando para que la plata de los jubilados vaya a la salud para resolver un problema de medicamentos que llevaba años en el PAMI, y que nadie se había puesto seriamente a resolver. El paro no tiene ningún sentido”, afirmó.



En declaraciones a radio La Red, el funcionario indicó que la entidad paga “en tiempo y forma” a los laboratorios, y que son éstos quienes después deben arreglar con las farmacias.



“Pagamos en tiempo y forma a la industria, que después arreglan con las farmacias. Es un tema que tienen que resolver con los laboratorios. El contrato lo tenemos con los laboratorios, no con las farmacias”, explicó. Las entidades farmacéuticas de todo el país decidieron no atender a afiliados del PAMI durante todo este miércoles debido a que, desde agosto, no reciben el pago correspondiente de la obra social de los jubilados y pensionados.