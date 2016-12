21/12/2016 - 9:44 | Información General / Confirman que no habrá asueto estatal nacional el 23 y 30 de diciembre Herramientas: Compartir: El Gobierno nacional no dará asueto en la administración pública nacional el próximo viernes, en vísperas de Navidad, ni el 30 de diciembre, aunque en algunas provincias habrá día libre en esas fechas para los empleados estatales, confirmaron hoy fuentes oficiales. En los últimos años se venía otorgando para la Navidad y el Año Nuevo asuetos administrativos un día antes o hasta un día después del 25 y 31 de diciembre, pero para 2016 la administración de Mauricio Macri decidió no concederlos.



Por su parte, Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Tierra del Fuego y Chubut ya confirmaron que darán asueto al personal de la administración pública.



En tanto, en San Juan, el 23 y 30 de diciembre habrá asueto pero desde las 11, mientras que en Santa Cruz, el feriado se extenderá también a los lunes 26 de diciembre y 2 de enero.