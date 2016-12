Vidal tomó juramento a ocho mil nuevos policías y anunció “un reconocimiento de 2.500 pesos” para el personal de calle

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, tomó hoy juramento a ocho mil nuevos policías bonaerenses y anunció “un reconocimiento de dos mil quinientos pesos” que antes de fin de año recibirán los agentes que cumplieron servicio de calle.

Durante un acto realizado en el Estadio Único de la ciudad de La Plata, Vidal destacó que “cuando termine este año, 60 mil policías tendrán su chaleco antibalas” y resaltó que durante esta gestión fueron incorporados a la fuerza “más de mil patrulleros nuevos”, doscientos de ellos “blindados, con cámaras 360” para operativos especiales, porque “empezamos un camino y lo vamos a sostener”, con “hechos concretos” para “mostrar que no están solos y que somos parte de la misma familia”.



“Con la misma convicción, les digo que sí van a estar solos si deciden convivir con el delito. No es lo mismo el que hace las cosas bien, el que es honesto, el que se esfuerza, el que está comprometido que el que no lo hace”, afirmó.



Acompañada por el jefe de Gabinete, Federico Salvai; y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo; Vidal destacó la “decisión valiente, heroica” adoptada por los nuevos efectivos, que “deciden poner en riesgo su vida para proteger la de los demás”, y remarcó que “confío en esa vocación de servicio” para que “los millones de vecinos que viven en la Provincia sepan que, a partir de mañana, van a estar más seguros”.



Celebró, además, la extensión de la etapa formativa, que pasó de los seis a los nueve meses, porque les permitió a los nuevos agentes tener “más práctica de tiro, más prácticas físicas y más capacitación, mayores herramientas para defendernos y defenderse”.



Dijo, además, que “todos y cada uno de los policías que están en la calle recibirán, antes de fin de año y por este año, un reconocimiento de dos mil quinientos pesos”.



“La Policía de la provincia de Buenos Aires merece nuestro orgullo”, prosiguió la gobernadora, y pidió a los nuevos oficiales que ”tengan los valores de sus compañeros. Hay muchos compañeros que van a encontrar a su lado que este año demostraron su compromiso, como el compromiso del Grupo Halcón”.



“Lo único que les pido –prosiguió- es el mismo compromiso, esfuerzo y sacrificio que hacen miles de sus compañeros todos los días. Así, en la Provincia y en la Argentina, vamos a confiar en esta Policía y nos vamos a sentir orgullosos de ustedes”.



Por su parte, el ministro Ritondo manifestó que “equipar la policía fue un compromiso y lo estamos cumpliendo: chalecos, nuevas patrullas, comunicaciones y principalmente esta nueva capacitación de nueve meses. Hoy este reconocimiento es un paso más para alentar a nuestras fuerzas que nos cuidan día a día”