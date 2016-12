21/12/2016 - 0:00 | Información General / Gremios ferroviarios acordaron paritaria trimestral y reiniciarán la negociación en marzo Herramientas: Compartir: Los cuatro gremios ferroviarios acordaron hoy en paritarias una suma no remunerativa “a cuenta” del 10 por ciento de los salarios básicos por tres meses, hasta marzo próximo, y otras dos sumas no remunerativas de 2.500 pesos cada una en concepto de “gratificación solidaria”, que se abonarán el 3 de enero y el 17 de febrero próximo. De esta forma, la Unión Ferroviaria (UF), La Fraternidad, la Asociación de Señaleros y la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles (Apdfa) acordaron “un nuevo esquema de negociación” y convinieron en “una paritaria trimestral”, poco habitual en los últimos años.



Los trabajadores percibirán tres sumas no remunerativas: una a cuenta de las negociaciones paritarias del 10 por ciento sobre los salarios básicos desde enero a marzo próximo, y otras dos sumas de 2.500 pesos cada una por “gratificación solidaria”, que se abonarán el 3 de enero y el 17 de febrero, respectivamente.



Las partes también acordaron reiniciar las conversaciones hacia fines de marzo para firmar la paritaria definitiva, que “será semestral y retroactiva a enero de 2017”, aseguró el jefe de la UF, Sergio Sasia.



El sindicalista, que pertenece al Movimiento de Acción Sindical Argentino (Masa) que no integra la conducción de la CGT, expresó que en el actual contexto “el mejor esquema era acordar una suma a cuenta y establecer en tres meses las escalas salariales definitivas, que regirán desde el 1° de enero al 30 de junio”.



“En junio de 2017, con más claridad, se procurará un acuerdo salarial definitivo, retroactivo a enero y por seis meses”, acotó Sasia.



Por su parte, el líder del gremio de maquinistas de trenes La Fraternidad, Omar Maturano, sostuvo: "Estamos tratando de paliar la pérdida del poder adquisitivo de nuestra gente por la inflación, aunque nuestra principal lucha que se combina con el salarial es modificar el injusto régimen de ganancias".