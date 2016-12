21/12/2016 - 0:14 | Deportes / Se recalienta la pelea en AFA: clubes de Primera se declaran en “alerta” porque no está el dinero de la televisión de diciembre Herramientas: Compartir: ver más imágenes Los clubes de Primera División se declararon hoy en estado de alerta porque no cobraron el dinero correspondiente al mes de diciembre en concepto del “Fútbol Para Todos” y amenazan con diversas medidas. “Estamos en estado de alerta permanente, con la absoluta incertidumbre sobre cómo podremos seguir adelante con nuestros clubes en el futuro inmediato”, afirman en un comunicado firmado por los “Clubes de Primera División”.



En diciembre la Comisión Normalizadora de AFA se había comprometido a pagar 350 millones de pesos en concepto de derechos audiovisuales, pero no consiguió ese dinero.



En la última gestión realizada este martes, el vicepresidente del organismo, Javier Medín, le solicitó al Gobierno ese dinero, pero no logró conseguirlo.



“No le veo salida a esta situación. Los clubes estamos muy mal y no dan los tiempos para conseguir una oferta por los derechos audiovisuales”, dijo a NA un dirigente que participó de la reunión de AFA en donde estuvieron representantes de los clubes de la máxima categoría.



El Estado ya afirmó que el 1 de enero dejará de poner dinero en la televisación del fútbol, pero un grupo de directivos, encabezados por Marcelo Tinelli, pretende un resarcimiento para rescindir el vínculo que vence en 2019.



Con este escenario, el vicepresidente de San Lorenzo y varios de sus colegas han charlado con ESPN pero todavía no conocen a ciencia cierta los números de la propuesta.



La única oferta formal fue la de Turner, que propuso pagar 2.200 millones de pesos, aunque fue rechazada por ser considerada baja.



Sin embargo, desde esa empresa se contactaron en las últimas horas e hicieron saber que estaban dispuestos a volver a juntarse. Volver