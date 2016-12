El peronismo de Tigre en torno a Roberto Passo celebró el fin de año

Roberto Passo y la Agrupación Lealtad realizaron un encuentro por el fin de año que contó con la presencia de diversos sectores del peronismo de Tigre. El encuentro se realizó en el local de Cazón 230, colmado con más de un centenar de militantes que se dieron cita para escuchar las palabras de Alejandro Arrúa (MOPEBO), Luis Cufré (Nukleamiento Peronista), Ximena Guzmán y del concejal Sergio Romano (FPV), entre otros.

“Este gobierno de Macri es un gobierno de ricos que beneficia a los que más tienen, perjudicando a los más humildes, destruyendo el entramado social que conforman los trabajadores formales e informales, las Pymes y los movimientos sociales. Debemos entonces, desde el peronismo y junto a otras fuerzas, encabezar una tarea destinada a poner un freno democrático a esa forma de política”, afirmó el secretario general del Sindicato de Trabajadores del ACA, Roberto Passo.



“La unidad del peronismo debe ser prioridad. Si esto no fuera posible a través del consenso, cuando lleguemos a los próximos sufragios legislativos debemos confrontar electoralmente para que el pueblo distinga y decida. De esta manera, el que gana conduce y el que pierde, acompaña, todos participan y todos tienen un lugar”, remarcó el ex diputado provincial Passo.



Por su parte, Alejandro Arrúa, referente territorial del Movimiento Peronista Bonaerense (MOPEBO), destacó que “estoy muy contento y conforme de estar al lado de Roberto Passo y toda esta cantidad de militantes, para construir juntos lo que todos queremos, la felicidad de nuestra gente, a través de la militancia barrial y la construcción política”.



Asimismo, Sergio Romano, concejal por el Frente para la Victoria de Tigre, expresó que “es lindo compartir estos momentos, donde se hacen balances y se planifica el futuro. De Roberto Passo me queda que es un compañero peronista, que dio pelea a pesar de todo en las últimas elecciones, porque estaba en juego el destino de nuestra patria”.



Luis Cufré, referente de Nukleamiento Peronista, afirmó que “los peronistas sabemos pelear en los tiempos difíciles, Roberto Passo fue quien más peleó en las últimas elecciones, por eso me sumo a este proyecto, y nosotros vamos a colaborar con trabajo y compromiso por un espacio peronista más grande”.



También Ximena Guzmán dirigió palabras a los presentes. La hija del histórico dirigente peronista de Tigre, Fito Guzmán, remarcó que “yo nací en el peronismo, mi papá me llevó desde chiquita, y creo que lo que hay que hacer es juntar fuerzas, unificar al peronismo para continuar militando, porque juntos somos más fuertes que separados”.



“Le pido a Dios que nos ilumine, agradezco a todos por venir, estemos juntos, por la patria, por Perón, por el movimiento, por los chicos, por los que están abandonados del destino, por los que están sin trabajo y sin comida, nosotros seguiremos trabajando incansablemente por ellos en el nuevo año que comienza”, finalizó Passo.



Estuvieron presentes en el encuentro, además, los referentes de la Agrupación Lealtad Gastón Molina y Gladys Pollán; la concejal (mandato cumplido) Blanca Ledesma; el concejal de San Fernando Augusto Briceño; el piloto ex campeón de la Fórmula Uno Power Boat, Hugo Pio; entre otros.