20/12/2016 - 0:19 | Política / Massa: “Nosotros no tenemos peleas personales, nosotros peleamos para que los trabajadores no paguen impuestos” Herramientas: Compartir: ver más imágenes Así lo expresó el diputado nacional Sergio Massa durante una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación. En referencia al acuerdo anunciado por el Gobierno con la CGT para modificar el Impuesto a las Ganancias, Massa advirtió: “Este piso es un primer paso, pero tenemos que ir a una reforma integral del sistema de impuestos en la Argentina para poder poner el acento en lo importante: que el trabajo tiene que tener su premio que es la remuneración, y la timba tiene que tener su castigo”.

Según el anuncio hecho por el Gobierno, tras un acuerdo con la CGT respecto al Impuesto a las Ganancias, el nuevo mínimo no imponible será de $37 mil brutos para las personas casadas con dos hijos y casi $28 mil para solteros sin hijos. Además, se modificarán las escalas y se incluirá una fórmula de actualización automática. Sobre este anuncio, el líder del Frente Renovador Sergio Massa sostuvo: “Creo que hoy dimos un muy bien primer paso. Que el Gobierno haya abandonado la pelea y haya pasado al dialogo para buscar un acuerdo alrededor del tema ganancias ha sido muy bueno y es bueno para la Argentina”.



“Sentimos que además este acuerdo con la CGT establece un nuevo piso. Pasamos de un acuerdo del Gobierno que pretendía que el año que viene pagaran dos millones y medio de trabajadores, a un piso que establece la posibilidad de que un millón cien mil personas menos paguen el Impuesto a las Ganancias. Creemos que es muy bueno que además haya un sistema de actualización automática para que no tengan que depender los trabajadores de ningún político para poder conseguir la actualización. Creemos que es bueno que se hayan incluido a los jubilados del SIPA, más allá de las leyes especiales que tienen que seguir pagando porque son en muchos casos de privilegios”, indicó.



Y añadió: “Es un avance fundamental el tema de incluir a los monotributistas, que es un tema que veníamos reclamando desde principio de año, porque nos duele que aquellos que tienen un emprendimiento, terminen siendo aplastados por el Impuesto a las Ganancias. Es un avance tener deducciones de alquileres, que las horas extras y los viáticos con tope tampoco paguen”.



Sobre este acuerdo con el Gobierno en torno al Proyecto de Modificación deI Impuesto a las Ganancias impulsado por el Frente Renovador, y que luego de ser unificado con el resto de la oposición obtuvo media sanción en diputados, Massa destacó: “Argentina tiene que recorrer un camino de reforma de impuestos. Porque no es posible que se paguen impuesto por trabajar, y que haya sectores con beneficios de rebaja impositiva. Llegamos a esta situación después de que el Gobierno le bajó los impuestos a los autos importados, las mineras y las compras al exterior. Es importante entender que el salario no es ganancia, es remuneración. Este piso es un primer paso, pero tenemos que ir a una reforma integral del sistema de impuestos en la Argentina para poder poner el acento en lo importante: que el trabajo tiene que tener su premio que es la remuneración, y la timba tiene que tener su castigo”.



“Nosotros no tenemos peleas personales, nosotros peleamos para que los trabajadores no paguen impuestos. Nos parece absurdo que no se pague impuesto al atesoramiento de dólares pero que un trabajador por hacer una hora extra tenga que pagar Impuesto a las Ganancias”, añadió.



Massa también sostuvo: “En el diálogo y la búsqueda de consenso hay muchas más posibilidades de conseguir resultados que en la pelea y la agresión. Nosotros nunca elegimos el camino de la descalificación porque creemos que Argentina necesita consenso para resolver sus problemas. Este acuerdo es un avance importante que todavía no es suficiente, y por eso aspiramos a seguir discutiendo, para que los trabajadores no paguen por trabajar, pero lo que timbean paguen por timbear”.



Por último, Sergio Massa resaltó: “Los Gobernadores y los bloques parlamentarios tienen que hacer sus aportes porque todos queremos lo mejor para los millones de trabajadores argentinos que hasta hace 20 días sentían la desilusión de que este tema ni siquiera se iba a discutir. Hoy tienen la alegría de que más allá de las peleas, hay resultados concretos para el bolsillo de la gente. Nuestra satisfacción no es ganar o perder batalles, sino que es saber que el mes que viene miles de trabajadores argentinos van a ver su recibo de sueldo mucho mejor que el del último mes”.

Volver