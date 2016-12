19/12/2016 - 23:45 | Zonales / Tigre Julio Zamora: “Esperamos un 2017 prometedor para la Argentina, la provincia y Tigre” Herramientas: Compartir: ver más imágenes Lo sostuvo el intendente de Tigre en el marco de un encuentro con periodistas locales para cerrar el 2016. Además, hizo un balance anual sobre la gestión municipal y abordó la agenda de trabajo programada para el próximo año. ver video

En el marco del cierre de año y con motivo de agasajar a la prensa local por el acompañamiento anual, el intendente de Tigre, Julio Zamora, se reunió con periodistas de la zona para brindar por el año en curso y las próximas fiestas.



"Queríamos agradecer el acompañamiento de la prensa local a lo largo del año tanto para mostrar los hechos de gestión y las cosas buenas que llevamos adelante, como también para remarcar las cosas en las que nos equivocamos. Para nosotros es un trabajo muy importante. Este ha sido un año positivo, a pesar de dificultades económicas, y esperamos un 2017 prometedor para la Argentina, la provincia y Tigre".



Además, el intendente adelantó la agenda de trabajo municipal que el distrito prevé para el año que viene. Destacó particularmente las obras de infraestructura que impulsarán el crecimiento del partido, que incluyen cloacas, red de agua potable, escuelas, jardines y urbanizaciones.



Por su parte, la periodista de Radio Simphony, Laura Oliva, expresó: "Nuestro trabajo es conocer la verdad de los vecinos y decirla. Afortunadamente este municipio siempre nos ha tenido presentes y valoran la labor. Tigre afortunadamente mantiene una comunicación constante todo el año, pero en particular en estas fechas que nos permiten hacer un balance".



En tanto que su par de Compromiso Social, Horacio Achille, comentó: "La comunicación entre la prensa local y el gobierno de Tigre, con Julio Zamora como intendente, es permanente. En esta comuna siempre nos agasajan y tienen buena predisposición para la prensa. Nos hacen sentir cómodos y entonces nos sentimos libres para trabajar aquí. La prensa local es la que está al lado del vecino y sus problemas de todos los días."



Estuvieron presentes el secretario de Relaciones Institucionales, Fernando Campdepadrós; el director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Turístico, Eduardo Adelinet; Jorge Castello (Simphony); Guillermo Rodríguez (El Comercio Online); Federico Tremouille (Infoban); Alfredo Goijman (AM Lider y Simphony, Primer Plano y Gazeta Norte); Ernesto García (El Talar Noticias); Daniel Burone Risso (Simphony); Marcelo Díaz (Actualidad); Daniel Chilliuti (FM EcoDelta); Jorge Álvarez (El Cercado); Walter Unzaga (FM Eclipse); Sara Diez (FM Estación Tigre); Miguel Bustamante (FM Don Torcuato); Miguel Armaleo y Matías Montoya (Diario Lo Nuestro y Tribuna Abierta); Juan Alpuin, David Carballo y Alexis Carballo (Canal 5 Ecológico); Daniel Iowi (La Voz de Tigre); Cristian Salles (Zona Norte Diario); Gerardo Leonarduzzi y José Corsinsky (FM Open); Manuel Calderon (Radio City Activa), Gustavo Camps (Prensa Libre Diario), Ricardo Salvatierra (Página Norte); y Pedro Corvalan (FM Sí); Josias Cicka y Vanesa Sosa (Aguila Visión); German Marcucci (San Martin Noticias); Nicolás Mársico (La Noticia Web).