Solá aseguró que Massa recibió “presiones de Macri” para incluir familiares en blanqueo

El diputado Felipe Solá (Frente Renovador) aseguró hoy que el presidente Mauricio Macri “presionó” a su par de bancada Sergio Massa para incluir familiares al régimen de sinceramiento fiscal durante su tratamiento en el Congreso.

Además, confirmó la presentación de una medida de amparo, la semana pasada, para que la Justicia “impida que los familiares blanqueen” y “que lo haga retroactivamente a julio o a la fecha del decreto” del Presidente que amplio la nómina de quienes pueden ingresar al blanqueo.



En declaraciones a Radio 10, Solá dijo esta mañana que durante la discusión de la norma en la Cámara baja “se habían recibido presiones directas esa noche, nosotros habíamos recibido presiones y llamados directos, sobre todo Massa, que rechazó. Massa había recibido llamados directos del Presidente, para que no pusiéramos ese artículo” que excluía a los familiares del régimen.



“Sacaron un decreto reglamentario de la ley que decía que había que interpretar con sentido restrictivo quiénes podían blanquear y quiénes no. Y estaba bien. Cuatro meses después, sorpresivamente, sacan otro decreto, el 1206, en el cual, al final, el artículo sexto dice que podrán blanquear estos parientes que tenían prohibido (hacerlo) en la ley, si pueden demostrar que los bienes que tenían en negro los tenían de antes de que fuera nombrado el funcionario en cuestión”, reseñó Solá.



El martes pasado, el fiscal federal Guillermo Marijuán impulsó una denuncia de la diputada Victoria Donda contra el Presidente por haber ampliado por decreto las posibilidades del blanqueo de activos a familiares de funcionarios.



La denuncia apunta también contra el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña.



Para el ex gobernador bonaerense, “esto es doblemente grave, porque violaba la ley, el espíritu de la ley, la letra del artículo 83 de la ley, directamente, diciendo se puede lo que no se puede”.



“El decreto tiene una enorme falta de ética, además, es inconstitucional en nuestra idea, estamos seguros de eso. El otro tema es que si un presidente es millonario, no es pecado. Si su padre es multimillonario, no es pecado. Es algo que puede ocurrir, pero tiene que tener el doble del decoro normal”, remarcó el diputado massista.



Según Solá, se trata “primero de un tema de ética y, segundo, es un tema de violación de la ley por parte de un decreto. El Poder Ejecutivo no puede violar ni la letra ni el espíritu de lo que quisieron los legisladores”.



“Eso es lo que denuncio yo. Me toco a mí firmar la denuncia en el fuero Contencioso-Administrativo. Cayó en un juzgado de juez, el doctor Ernesto Marinelli. Radicamos ahí la denuncia”, precisó.



“Queremos que se impida, pedimos una medida de amparo que impida que los familiares blanqueen, y que lo haga retroactivamente a julio, o por lo menos a la fecha del decreto 1206”, añadió el diputado.