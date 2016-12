Definen si apartan del cargo al fiscal que intervino en el robo a la casa de Massa

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense decidirá mañana si aparta preventivamente del cargo al fiscal de Pilar, Washington Palacios, acusado de entorpecer la investigación por el robo que sufrió en su casa el diputado nacional Sergio Massa en 2013.

Desde la Secretaría Permanente del Jurado, que conduce Ulises Giménez, se informó a DyN que mañana a las 10 se tratará en el Salón Tomás Moro del Senado de la provincia el jury a Palacios, quien está siendo investigado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.



El juicio político contra Palacios es impulsado por el Frente Renovador y entre los denunciantes se encuentra el fiscal de Investigaciones Complejas de San Isidro, Claudio Scapolán, para quien la diputada Elisa Carrió pidió también un jury.



Carrió acusa a Scapolán de participar de “una venganza massista” contra Palacios y de “proteger” a intendentes del conurbano, además de ser “operador” del ex Fiscal General de San Isidro Julio Novo, que está procesado por supuestamente encubrir narcotraficantes.



El 29 de noviembre pasado, en una reunión en La Plata, los integrantes del Jurado -compuesto por un ministro de la Suprema Corte, cinco abogados y cinco legisladores- votaron por mayoría “avanzar con el procedimiento para el apartamiento preventivo” del fiscal de Pilar y definir mañana si lo sancionarán.



Mañana Palacios podría ser apartado preventivamente del cargo por 90 días, prorrogables por igual término, al igual que ocurrió el mes pasado con el juez de Garantías platense César Melazo, acusado de cometer irregularidades en tres causas, una de ellas vinculada con el ex barrabrava kirchnerista Marcelo Mallo.



Si el funcionario del Ministerio Público Fiscal es apartado, el Jurado habilitará a las partes acusadoras a presentar, en un plazo de 30 días, todos sus cargos contra el fiscal. Finalizado ese tiempo Palacios contará con otros 30 días para realizar su descargo.



Concluida esa fecha, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios definirá si lo suspende del cargo, con un embargo del 40 por ciento de su sueldo, sanción que perdurará hasta que finalice el proceso de jury, que podría terminar con su destitución.



El robo a la casa de la familia Massa en Tigre, que quedó registrado en las cámaras de seguridad de la propiedad, ocurrió el 20 de julio de 2013, días antes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, y por el caso fue detenido el ex prefecto Alcides Gorgonio Díaz.



El ex integrante de la fuerza de seguridad fue condenado luego a 18 años de prisión.



Sin embargo, desde el entorno del actual diputado nacional cuestionaron al fiscal de Pilar, Palacios, por entorpecer la investigación y “plantar” testigos falsos y avanzaron con el pedido de jury que se sustanciará mañana.